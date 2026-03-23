В Атлантиці у воду закачали 65 тисяч літрів розчину для поглинання CO2: що з цього вийшло

Це допоможе зупинити глобальне потепління, вважають вчені.

Влітку 2025 року протягом чотирьох днів води затоки Мен в Атлантичному океані набули незвичайного червонуватого відтінку. Це явище стало результатом не випадкового забруднення, а наукового експерименту: дослідники закачали в океан близько 65 000 літрів лужної речовини, позначеної червоним барвником, щоб протестувати технологію, призначену для зниження глобального потепління та закислення океану.

Як пише портал descopera.ro, метод називається "Підвищення лужності океану" і намагається імітувати природний процес, тобто хімічне вивітрювання гірських порід, – але в набагато швидшому масштабі.

Ідея полягає в тому, що підвищення лужності води може призвести до того, що океани будуть поглинати більше вуглекислого газу з атмосфери. У поєднанні з різким скороченням викидів ця технологія може допомогти утримати підвищення глобальної температури нижче порогу в 2 градуси Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом. Вона також може знизити кислотність океану, яка зараз перебуває на найвищому рівні за мільйон років і становить серйозну загрозу для морського життя та рибальства.

Відео дня

Експеримент проводився приблизно за 80 кілометрів від узбережжя Массачусетсу, в районі, де зазвичай виловлюють тріску, пікшу та омара. Протягом п'яти днів спостережень дослідники виміряли поглинання до 10 тонн вуглецю та підвищення pH води з 7,95 до 8,3, що повернуло б лужність океану до рівнів, аналогічних доіндустріальному періоду.

Поки що експеримент не виявив жодних значних негативних наслідків для дрібних морських організмів, таких як планктон, риби та личинки омарів. Однак вплив на дорослих риб або морських ссавців ще не оцінювався. При цьому критики попереджають, що хімічний вплив на морські екосистеми може мати непередбачувані наслідки.

Чи буде технологія працювати у великих масштабах, покаже час, але, за оцінками, за оптимальних умов розсіювання речовини, що тестується, може призвести до уловлювання близько 50 тонн CO2 з атмосфери на рік (що еквівалентно річним викидам п'яти громадян Британії).

