Дешевшає картопля та інші овочі борщового набору: які зараз ціни в Україні

Водночас ще більше здорожчали помідори та огірки.

Гуртові ціни на картоплю в Україні за тиждень зменшилися з 10-12 до 6-12 грн/кг. Так само просіли ціни на моркву – з 10-12 до 6-11 грн/кг та буряк – з 9-11 до 8-11 грн/кг.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що серед овочів борщового набору зросла вартість тільки ріпчастої цибулі на одну гривню - з 6-8 до 7-9 грн/кг.

При цьому помідори та огірки продовжують дорожчати вже котрий тиждень поспіль. Вартість томатів зросла зі 140-155 до 150-165 грн/кг. Діапазон цін на огірки розширився в сторону збільшення – зі 150-220 до 150-250 грн/кг.

Більш дешеві види капусти втратили в ціні: пекінська здешевшала з 23-27 до 20-28 грн/кг, а синя – з 20-25 до 15-20 грн/кг. А от цвітна капуста подорожчала зі 125-145 до 160-170 грн/кг. Вартість білокачанної капусти не змінилася.

У сегменті фруктів за тиждень сильно опустилася нижня межа цін на груші – зі 100-120 до 55-120 грн/кг, і помірніше на яблука – з 30-45 до 25-45 грн/кг. Мандарини ж здорожчали з 55-80 до 60-95 грн/кг.

Загалом в цьому році в Україні найбільше здорожчали помідори та огірки, які додали в ціні близько 50%. Також дорожчали гречка, соняшникова олія та курячі яйця. При цьому курка та молочні продукти, навпаки, втратили в ціні.

За прогнозами, курятина може здорожчати до Великодня. Собівартість виробництва продукту зростала впродовж зимового сезону, а ціни на полицях магазинів – навпаки, знижувалися протягом чотирьох місяців поспіль.

