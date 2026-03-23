Швейцарія пропонує людям 27 тисяч євро за переїзд, але є один нюанс

Швейцарія пропонує до 27 665 євро за переїзд, але є важливий нюанс. Йдеться про мальовниче село Albinen у швейцарських Альпах, яке страждає від відтоку населення, пише Mediafax.

З населенням близько 260 осіб місцева влада вирішила залучити нових мешканців фінансовим стимулом – близько 25 000 швейцарських франків на особу. Село виглядає як листівка: гори, зелені пагорби та затишні будинки.

Тревел-блогер Ben Morris відвідав це місце і зазначив, що воно "тихе, наче вимерле", хоча й неймовірно красиве. Однак за щедрою пропозицією ховаються суворі умови.

Щоб отримати гроші, потрібно купити, побудувати або капітально відремонтувати житло вартістю не менше 200 000 франків. Причому це має бути основне місце проживання, а не дача. Також потрібно прожити в селі мінімум 10 років.

Є й інші обмеження: заявнику має бути менше 45 років, а також необхідно мати швейцарське громадянство або постійний дозвіл на проживання (дозвіл категорії C).

Такі правила введені, щоб залучити в регіон молодих людей і сім'ї та зупинити вимирання населеного пункту. У підсумку пропозиція виглядає не такою простою, як здається на перший погляд.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав про острів у Європі, на якому можна жити безкоштовно, якщо ви будете виконувати одну роботу.

Вас також можуть зацікавити новини: