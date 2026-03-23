ЄС виключив Угорщину з таємних переговорів, побоюючись зливу інформації в РФ, – Politico

ЄС відкладе висунення офіційних звинувачень до виборів в Угорщині.

ЄС обмежує потік конфіденційної інформації до Угорщини, а лідери зустрічаються в невеликих групах через підозри, що уряд Віктора Орбана ділиться інформацією з Росією. Як розповіли чиновники та дипломати виданню Politico, в ЄС стурбовані ризиком витоку конфіденційної інформації з Будапешта до Кремля, однак офіційно ЄС не висуватиме звинувачення через можливий вплив на вибори в Угорщині 12 квітня.

Побоювання щодо того, що Угорщина буде безпосередньо передавати інформацію до Москви, стали причиною появи форматів окремих обговорень з лідерами-однодумцями замість проведення зустрічей з усіма 27 членами ЄС, розповів один із європейських урядових чиновників.

"Загалом, не надто лояльні держави-члени є основною причиною того, чому значна частина важливої європейської дипломатії зараз відбувається в різних менших форматах – E3, E4, E7, E8, Веймарська республіка (Франція, Німеччина та Польща), NB8 (вісім країн Північної Європи), JEF (Об'єднані експедиційні сили з 10 країн Північної Європи) тощо", – сказав чиновник.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який часто був присутній на засіданнях Ради Безпеки, де також був присутній Сійярто, заявив Politico, що його ще у 2024 році попереджали про те, що Угорщина може передавати інформацію Росії, і що він та його колеги обмежували обсяг інформації, якою вони ділилися під час його присутності.

За словами Ландсбергіса, навіть напередодні критично важливого саміту НАТО у Вільнюсі в 2023 році представники країни прагнули виключити делегацію Будапешта з важливих переговорів.

"Ми говорили лише в офіційному ключі, а потім відходили від справ, щоб обговорити досяжні результати саміту без участі Угорщини", – сказав він.

У світлі нових звинувачень, за словами одного з дипломатів, може бути засекречена додаткова інформація. За його словами, це "не є панацеєю", однак може "слугувати стримуючим фактором проти витоків та передачі конфіденційної інформації третім особам. Це також зробить розслідування більш автоматизованими".

Жодних сюрпризів

П'ять дипломатів заявили, що їх не здивувала ця новина, але будь-яка офіційна відповідь залежатиме від того, чи буде Орбан переобраний у квітні.

Інший дипломат попередив, що що б не робили ЄС і його лідери, Орбан використовує це у своїх інтересах під час передвиборчої кампанії. "Я не думаю, що хтось горить бажанням підливати масла у вогонь до 12 квітня", – сказав він.

Водночас ще один дипломат зазначив, що зміст обговорень між лідерами та міністрами закордонних справ регулярно висвітлюється в пресі й часто відбувається у відкритому форматі, тобто лідери не залишають свої телефони за межами приміщення, щоб звести до мінімуму ризик прослуховування. Але політично вибухонебезпечним залишається той факт, що уряд ЄС так тісно співпрацює з ворожою державою.

Конфлікт Орбана та ЄС

Раніше на саміті в Брюсселі лідери ЄС об'єдналися і обрушили різку критику на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, оскільки він вкотре відмовився надати фінансову допомогу Україні.

Однак деякі політики та експерти тепер побоюються, що лідери ЄС потрапили в пастку Орбана і ненавмисно підвищили його шанси на перемогу на парламентських виборах.

