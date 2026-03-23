Долар пішов угору на тлі нової хвилі ескалації на Близькому Сході

Нинішня криза вже перевершує енергетичні шоки 1970-х і становить серйозну загрозу для світової економіки.

Долар США у понеділок, 23 березня, зміцнився на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що різко знизило апетит інвесторів до ризику та підвищило попит на безпечні активи.

Як пише Reuters, паралельно з цим фондові ринки Азії пішли вниз, а австралійський долар – традиційний індикатор глобальних настроїв – відчутно ослаб. Японська єна також втратила позиції, що змусило уряд Японії заявити про готовність втрутитися для стабілізації валютного ринку.

Надії на деескалацію конфлікту зникли після вихідних. Президент США Дональд Трамп пригрозив ударами по енергетичній інфраструктурі Ірану, тоді як Тегеран пообіцяв відповісти атаками на об’єкти в сусідніх країнах і тримати закритою Ормузьку протоку – ключовий маршрут постачання нафти.

У понеділок протистояння ще більше розширилося: Ізраїль оголосив про масштабні удари по Тегерану, а Саудівська Аравія заявила про запуск двох балістичних ракет по Ер-Ріяду. На цьому тлі директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль попередив, що нинішня криза вже перевершує за масштабами енергетичні шоки 1970-х років і становить серйозну загрозу для світової економіки.

Аналітики зазначають, що ринки почали чітко розділяти країни на вигодоотримувачів і постраждалих від енергетичного шоку. Економіки, які виграють від високих цін на енергоносії, мають кращі перспективи, тоді як імпортери – зокрема єврозона та Японія – опиняються під тиском.

На валютному ринку індекс долара, що відображає його курс до кошика основних валют, зріс на 0,29% – до 99,83. Євро подешевшав до 1,1526 долара, фунт стерлінгів – до 1,329 долара, а єна ослабла до 159,55 за долар.

Інвестори вже переглядають очікування щодо монетарної політики. Якщо раніше ринок закладав щонайменше два зниження ставки Федеральною резервною системою США цього року, то зараз навіть одне виглядає малоймовірним. Натомість центробанки дедалі більше схиляються до жорсткішої політики через інфляційний тиск, спричинений дорогими енергоносіями.

"Якщо ринки врахують цикл посилення монетарної політики США, на нашу думку, американський долар сильно зросте відносно всіх валют", – зазначив керівник відділу міжнародної економіки Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 44,09 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,90 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,15 грн/євро, а курс продажу - 50,90 грн/євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що, якщо період турбулентності на глобальних ринках триватиме довше, це відображатиметься на вартості основних активів, зокрема пари долар/євро, золота та інших інструментів.

