Ціна на мідь впала до мінімуму за три місяці на тлі війни з Іраном: скільки коштує

Аналітик зазначив, що ціни на мідь ще не досягли дна.

Ціни на мідь падають до найнижчого рівня за більш ніж три місяці. Річ у тім, що війна на Близькому Сході підірвала схильність до ризику на фінансових ринках і посилила побоювання щодо глобальної інфляції та економічного зростання.

Видання Bloomberg пише, що ціни на "червоний метал" впали на Лондонській біржі металів (LME) на 1,8% після падіння на 6,7% минулого тижня, що стало найрізкішим падінням з квітня 2025 року. Війна на Близькому Сході призвела до зростання цін на нафту і газ, що загрожує економічній активності в усьому світі та підживлює інфляцію, яка, ймовірно, змусить центральні банки зайняти більш жорстку позицію щодо процентних ставок.

"Ціни на мідь ще не досягли дна, оскільки ринок враховує в цінах перспективу рецесії та інфляції", – сказав старший аналітик компанії Zhejiang Hailiang Co., великого китайського виробника мідних труб і прутків, Ян Юхао.

Тим часом падіння ціни нижче 14 485 доларів за тонну на Шанхайській ф'ючерсній біржі призвело до різкої активізації покупок з боку китайських виробників, у яких замовлення заповнені до наступного місяця, за словами Яна. Він додав, що стійкість китайського попиту підтримуватиме внутрішні ціни на мідь, які будуть вищими за ціни на Лондонській біржі.

На LME ціна на мідь впала на 0,7% до 11 840 доларів за тонну станом на 4:00 за київським часом. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 11,84 долара.

Ціни на метал - останні новини

10 березня алюміній падав після досягнення чотирирічного максимуму, тому що президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що війна з Іраном, яка призвела до перебоїв у постачанні металу з Близького Сходу, може закінчитися.

19 березня мідь втратила всі свої цінові досягнення цього року, тому що загострення конфлікту на Близькому Сході призвело до зростання цін на енергоносії та посилило ризик серйозної шкоди світовій економіці.

