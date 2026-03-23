Отримують до 150 тисяч гривень на місяць: кому в Україні платять найбільші зарплати

Найбільші медіанні зарплати пропонують у робітничих професіях, передусім у сферах автосервісу, будівництва, виробництва та логістики.

Найвищу медіанну зарплату у лютому фіксували на посаду стоматолога – 150 тисяч гривень, що на 20% більше, ніж минулого року. Про це йдеться у дослідженні "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН.

За результатами дослідження, на другому місці - рихтувальник (категорія СТО та автомийки) з показником у 70 тис. грн (+27%, порівняно з лютим минулого року). Зазначається, що у цій же категорії медіанну зарплату у 60 тис. грн має автомаляр (на 17% більше, ніж 2025 року) та автоелектрик (на 33% більше).

До переліку найбільш оплачуваних увійшли деякі вакансії з категорії будівництва та облицювальних робіт: фасадник - 67,5 тис. грн (+15%), штукатур - 66,3 тис. грн (+13%) та муляр - 65 тис. грн (+30%).

Високооплачувані професії також фіксуються у категорії логістики та доставки. Серед них вакансія далекобійника, де у лютому 2026 року пропонували медіанну зарплату 60 тис. грн (+33%).

Діапазон зарплат від 40 до 50 тис. грн спостерігали на посади у категорії будівництва та облицювальних робіт, а саме:

будівельник, маляр - 50 тис. грн (+11%);

виконроб - 50 тис. грн (+14%);

плиточник - 47 тис. грн (+39%);

монтажник - 45 тис. грн (+16%).

Крім того, у категорії СТО та автомийок високу зарплату також має механік – 45 тис. грн (+14%). На посаду водія у категорії логістики та доставки зафіксували показник 42,5 тис. грн (+16%). Водночас зварювальник та монтажник мають зарплату від 41 до 42 тис. грн.

З діапазоном медіанних зарплат від 35 до 40 тис. грн переважно фіксуються вакансії з категорії виробництва та робітничих спеціальностей. Зокрема, порівняно з лютим 2025 року, показники наступні:

електрик - 38,8 тис. грн (+41%);

підсобник - 37,5 тис грн (+9%);

маляр - 37,5 тис. грн (+42%);

токар - 35 тис. грн (+11%).

На вакансії менеджера з продажів (категорія роздрібної торгівлі) медіанна заробітна плата у лютому 2026 році становила 38 тис. грн, на 38% більше, ніж у лютому минулого року.

"Загалом серед вакансій на платформі найбільші медіанні зарплати пропонують у робітничих професіях, передусім у сферах автосервісу, будівництва, виробництва та логістики. Водночас у багатьох із них за рік зафіксували суттєве зростання медіанних зарплат, подекуди на 30–40%", - ідеться в дослідженні.

Порівняно з довоєнним січнем 2022 року медіанна заробітна плата в Україні у січні 2026 року зросла майже на 94%. Водночас кількість вакансій збільшилася на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася на 3,5%.

Раніше повідомлялося, що середня зарплата штатних працівників по регіонах в Україні в січні 2026 року становила майже 28 тисяч грн, що на 9,5% менше, ніж у грудні минулого року. Як повідомила Державна служба статистики України, найвищий розмір середньої зарплати було зафіксовано у Києві. Так, мешканці столиці у січні у середньому отримували 43 865 грн.

