Вартість проїзду з Києва до Броварів різко подорожчала: скільки тепер коштує

З 23 березня вартість проїзду за популярним маршрутом від київської станції метро "Лісова" до Броварів зросла до 50 гривень, пише "Главком".

Зазначається, що ще на початку року проїзд у цій маршрутці коштував 35 грн. Перше зростання ціни відбулося 1 лютого, коли вартість піднялась до 40 грн. Таким чином, менше ніж за два місяці вартість поїздки зросла на 15 грн.

Для більшості пасажирів сьогоднішнє оновлення тарифів стало несподіванкою. У салонах автобусів оголошення про нові розцінки відсутні. Про актуальну ціну пасажири дізнаються безпосередньо від водіїв, передаючи гроші за проїзд.

Експерти давно звертають увагу на низьку якість столичних маршруток, які живуть за законами минулого. У Києві продовжують їздити старі небезпечні машини, яким не забезпечують якісне технічне обслуговування. На них також часто не встановлюють валідатори, що дозволяє генерувати величезні обсяги "тіньового" кешу.

Столична влада намагається покращити ситуацію, проте, на думку фахівців робить недостатньо для цього. У вересні 2025 року мера Києва закликали підвищити тариф на проїзд.

20 січня поточного року стало відомо, що в Києві вартість проїзду на деяких приміських маршрутках зросла одразу на 5 гривень. Так, вартість проїзду на деяких маршрутках вже становить 20 гривень (замість 15 грн раніше).

