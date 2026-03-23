Рютте розкрив, яку допомогу США продовжують надавати Україні

Щодо зняття санкцій з російської нафти генсек НАТО заявив, що це вимушений крок з боку Трампа.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують надавати допомогу Україні, передаючи розвіддані, а також зброю через європейців. Про це він сказав в інтерв'ю для CBS News.

"Щодо України, то США забезпечують критично важливу розвідувальну підтримку та постачання зброї, співпрацюючи з європейцями, щоб забезпечити боротьбу України проти росіян, гарантуючи, що вони мають усе необхідне", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про зняття санкцій з російської нафти та вигоди для Путіна від іранської війни, генсек заявив, що це вимушений крок з боку Трампа.

"Це те, що президент повинен зробити, щоб збалансувати різні інтереси. Я знаю, що він зі своєю командою, з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом та Марко Рубіо, вони постійно працюють з українцями, щоб максимально тиснути на росіян, щоб вони досягли угоди", - додав Рютте.

Як повідомляв УНІАН, в неділю, 22 березня, Рютте висловив рішучу підтримку військовим діям президента Дональда Трампа проти Ірану, а також зазначив, що сподівається, що країни НАТО об’єднаються, аби підтримати главу Білого дому.

Західні ЗМІ пишуть, що генсек НАТО підтримував Трампа, навіть коли деякі провідні європейські держави висловлювали небажання допомагати очільнику Білого дому у війні з Іраном. Це стосується зусиль США щодо забезпечення безпеки проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Зазначається, що Трамп, зі свого боку, різко висловився на адресу НАТО.

В інтерв'ю Рютте припустив, що європейським державам знадобився певний час, щоб приєднатися до цієї ініціативи, оскільки їх не залучили до початкового планування з метою збереження ефекту несподіванки американських та ізраїльських ударів.

