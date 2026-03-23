США направили морську піхоту на Близький Схід на тлі дискусій про острів Харг, - ЗМІ

США можуть розпочати наземну операцію із захоплення іранського острова Харг (Kharg) і для цього прискорено розгортають сили на Близькому Сході. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на джерела.

У виданні зазначили, що розташований у Перській затоці острів Харг служить основним центром експорту нафти Ірану, причому 90% сирої нафти призначено для Китаю. Останніми днями в адміністрації США розпочалися дискусії щодо того, чи варто окупувати острів, щоб змусити Іран припинити блокування судноплавства через Ормузьку протоку.

Так, американський чиновник підтвердив, що "американські військові прискорили розгортання тисяч морських піхотинців та військовослужбовців ВМС на Близькому Сході".

Це розгортання включає Десантну групу готовності USS Boxer, до складу якої входить десантний корабель USS Boxer, який функціонує як легкий авіаносець, а також десантні транспортні доки USS Portland та USS Comstock. Ці три судна перевозять приблизно 4500 морських піхотинців та додатковий бойовий персонал.

Заяви Трампа щодо Ірану

Як повідомляв УНІАН, 15 березня президент США Дональд Трамп пригрозив новими ударами по іранському нафтовому експортному хабу на острові Харг та закликав союзників направити військові кораблі для забезпечення безпеки Ормузької протоки. Він зазначив, що удари США "повністю зруйнували" значну частину острова.

Ткі заяви стали різким загостренням ситуації з боку президента США, який раніше повідомляв, що Америка націлена лише на військові обʼєкти на острові Харг. Також три джерела повідомили для Reuters, що адміністрація президента відкинула спроби союзників з Близького Сходу розпочати переговори.

21 березня Трамп оголосив, що США розглядають можливість "згортання масштабних військових зусиль" проти Ірану. За його словами, США після усунення загрози з боку Ірану не мають наміру охороняти та контролювати Ормузьку протоку. Водночас Трамп наголосив, що у разі відповідного запиту Сполучені Штати готові допомогти іншим країнам у забезпеченні безпеки в протоці.

