Польське місто визнали найкращим місцем для цифрових кочівників у Європі в 2026 році

Краків пропонує віддаленим працівникам найкраще поєднання ціни, безпеки та швидкості Інтернету.

Друге за величиною місто Польщі Краків визнали найкращим місцем у Європі для цифрових кочівників.

Як пише Daily Mail, з посиланням на нове дослідження від фахівців з аналізу даних Playerstime, саме це місто пропонує ретельно збалансоване співвідношення доступності, безпеки та якості життя.

Як визначали лідера рейтингу

Всього було проаналізовано 35 найбільш відвідуваних місць континенту, враховуючи такі фактори, як розміщення, харчування, вартість і швидкість інтернету, громадський транспорт та безпека. Вища безпека та нижчі ціни гарантували більшу кількість балів.

У підсумку міста Центральної та Східної Європи виявилися одними з найкращих за співвідношенням ціни та якості з точки зору швидкого інтернету, житла та доступного громадського транспорту, тоді як у Західній та Північній Європі ціни були значно вищими.

Таким чином, Краків набрав вражаючі 161 бал зі 175. Середні щомісячні витрати там склали 1423,12 євро, а особливо хороші результати місто показало за доступністю продуктів харчування (близько 148 євро на місяць), вартістю інтернету (близько 16 євро на місяць) та безпекою (75,08 з 100).

На другому місці опинилася польська столиця Варшава, яка може похвалитися трохи нижчими щомісячними витратами у розмірі 1265,26 євро, рейтингом безпеки 74,66 та загальним балом 150 із 175.

Третє місце посіла угорська столиця Будапешт, де цифрові кочівники витрачають у середньому 1542,24 євро на місяць, включаючи всього 23,08 євро на проїзні квитки на громадський транспорт. Місто набрало 147 балів із 175.

Замикають п'ятірку лідерів чеська столиця Прага (1276,65 євро на місяць, 141 бал) та естонська столиця Таллінн (2627,12 євро на місяць), кожна з яких пропонує чудові ціни, швидкий та надійний інтернет і низькі ціни на продукти харчування.

При цьому дослідження показало, що вартість проїзду в громадському транспорті значно різниться по всій Європі: у Празі найдоступніший місячний проїзний коштує близько 22,5 євро, а в Лондоні – найдорожчий проїзний для використання зон 1-4 метрополітену коштує приголомшливі майже 300 євро.

Рівень безпеки також сильно відрізнявся: хорватський Дубровник виділяється найвищим показником – 82,23, що вдвічі більше, ніж у французького міста Ліона, де рівень безпеки найнижчий – всього 40,87.

Що стосується житла, то Прага і Варшава посідають перше місце за доступністю, пропонуючи номери приблизно за 35 євро за ніч, тоді як ірландська столиця Дублін та ісландська столиця Рейк'явік лідирують за вартістю житла, яка може сягати 4000 євро на місяць.

Дублін також посідає перше місце за найвищими щомісячними витратами – близько 4700 євро, за ним слідують Рейк’явік (близько 4653 євро) та нідерландська столиця Амстердам (близько 4175 євро).

