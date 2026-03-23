У 'ПриватБанку' подешевшав долар: скільки коштує валюта в понеділок

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 23 березня, знизився на 10 копійок і становить 44,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 51,00 гривню за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,45 гривні, а євро - за курсом 50,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок подешевшав до 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився незмінним і складає 51,02 гривні.

Нацбанк встановив на 23 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,82 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 14 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,68 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 4 копійки і становить 44,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 7 копійок і складає 51,07 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,25 гривні за євро.

