Кенійці, які незаконно воюють на боці РФ проти України, отримають амністію

Кенійці, які вступили до лав армії РФ для участі у війні проти України, отримають амністію після повернення додому. Про це заявив міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді, передає BBC.

Згідно із законодавством Кенії, призов громадян країни до іноземних збройних сил є незаконним. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 10 років.

У МЗС країни зазначили, що 252 кенійці були незаконно призвані для участі у бойових діях за російські війська.

За словами деяких кенійців, їх заманили воювати за Росію обіцянками добре оплачуваної цивільної роботи, але згодом вони опинилися на війні в Україні.

"Наразі 44 кенійців було безпечно репатрійовано додому, тоді як 11 вважаються зниклими безвісти або загиблими в бою, 38 наразі перебувають у різних російських лікарнях з обмеженим доступом, а 160 кенійських офіцерів все ще беруть активну участь у бойових діях", - розповів Мудаваді.

Він також домовився про угоду, яка дозволяє кенійцям, що наразі перебувають на фронті і "не бажають продовжувати виконання завдання, відмовитися від нього та повернутися додому".

У МЗС країни додали, що Москва вже погодилася внести Кенію до так званого "списку заборонених", аби запобігти подальшому вербуванню.

За інформацією МЗС Кенії, обидві країни розпочнуть спільні зусилля з метою "боротьби з торгівлею людьми, контрабандою та незаконним вербуванням" для участі у військових діях Росії.

Участь кенійців на війні в Україні - що відомо

Раніше повідомлялось, що Кенія звинувачує Москву у використанні своїх громадян на фронті "як гарматне м'ясо". Водночас за останні два місяці з Росії було евакуйовано понад 30 кенійців. Рекрутингові агентства в цій східноафриканській країні були закриті.

Своєю чергою Мусалія Мудаваді заявив, що громадяни Кенії більше не воюватимуть за Росію в Україні. Він зазначив, що для тих кенійців, які потребують допомоги, будуть організовані консульські послуги через належні дипломатичні канали.

"Ми не хочемо, щоб наше партнерство з Росією з будь-яких причин визначалося виключно через призму програми спеціальної операції (в Україні). Відносини між Кенією та Росією набагато ширші за це", - сказав міністр.

