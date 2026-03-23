Розвідка дізналась, з чого складається російський 'Ланцет' та його 'менший брат'

Рештки БпЛА, збитого над Києвом 16 березня, були ідентифіковані саме як "Ланцет".

Росіяни модернізують безпілотники, якими завдають удари по Україні, - аналіз компонентів дронів "Ланцет" та "Скальпель" свідчить про те, що противник зберігає доступ до критично важливих технологій, у тому числі модулів для рішень на основі штучного інтелекту.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зараз оприлюднені інтерактивні 3D-моделі, складові та електронні компоненти вказаних російських баражуючих боєприпасів, а також дані про підприємства, що залучені до їх виробництва.

Йдеться, що "Ланцет", відомий як "Ізделіє-51" – один із найбільш застосовуваних ударних БпЛА противника виробництва Zala Aero Group, пов’язаної з концерном "Калашніков". Як зазначається, рештки БпЛА, збитого над Києвом 16 березня, були ідентифіковані саме як "Ланцет". Це може свідчити, вважають у ГУР, про модернізацію противником цього засобу ураження, основним призначенням якого раніше було ураження транспортних засобів, техніки та вогневих позицій на тактичній та оперативній глибинах.

"Скальпель" – менш відомий виріб розробки російського конструкторського бюро "Восток", який через Х-подібну конструкцію крил називають "меншим братом" "Ланцета".

За даними української розвідки, обидва БпЛА наводяться оператором у режимі реального часу. Відмінність "Ланцета" у тому, що противник намагається в цьому дроні впроваджувати елементи автономного наведення із застосуванням модулів штучного інтелекту, зокрема рішень на базі Nvidia Jetson. Подібні технології раніше виявляли і в інших БпЛА противника – V2U, додають у ГУР.

Загалом у межах оновлення ідентифіковано 62 електронні компоненти у складі "Ланцета" та "Скальпеля". Більшість із них мають іноземне походження – передусім зі США, а також зі Швейцарії та Китаю.

"Попри дію санкцій, Росія зберігає доступ до критично важливих технологій і продовжує вдосконалювати власне озброєння. Для неї залишається доступною навіть така технологічна продукція, як модулі для рішень на основі штучного інтелекту. Нагадаємо, що подібний модуль також був ідентифікований в безпілотнику "Гєрань-2" серії MS іранського виробництва, що є свідченням спільної роботи РФ та Ірану з їх модернізації", - наголошують у Головному управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, 16 березня у середмісті Києва російський безпілотник впав біля пам'ятника Незалежності на Майдані Незалежності. Дрон було ідентифіковано як російський тактичний ударний безпілотник "Ланцет". Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що, за даними української розвідки, в атаці ворог задіяв чотири десятки безпілотників "Ланцет", які були спеціально модифіковані для виконання завдань на великі відстані. Більшість безпілотників "Ланцет" дальньої дії були збиті, але кілька пролетіли та один із них досяг Майдану.

