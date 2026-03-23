Путін підтримував Башара Асада під час громадянської війни в Сирії, а також розпочав вторгнення в Україну.

Володимир Путін є "головним рушієм" міграції до Європи через його роль у розпалюванні конфліктів протягом останнього десятиліття, заявив комісар ЄС з питань міграції Магнус Бруннер газеті Financial Times.

"У цих великих міграційних потоках завжди бере участь Путін. Завжди Володимир Путін", – заявив він.

Він вказав на підтримку російським лідером диктатора Сирії Башара Асада протягом усієї громадянської війни в цій країні. Ця війна спровокувала міграційну кризу в Європі у 2015-2016 роках, коли понад 2 мільйони людей подали заяви на отримання притулку на континенті.

Другий міграційний потік складався з "українців, які прибували до Європейського Союзу – і знову в цьому брав участь Володимир Путін", – сказав Бруннер, говорячи про повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, з початку якого 4,3 млн українців отримали тимчасовий захист у ЄС.

У нинішній війні в Ірані, навіть якщо й не Росія її розпочала, "Володимир Путін підтримував там режим", – сказав Бруннер.

Таким чином, він "фактично є найбільшим рушієм міграції до Європи", вважає чиновник.

При цьому, на відміну від 2015 року, європейські країни зараз прагнуть запобігти великомасштабному припливу біженців у результаті війни на Близькому Сході. Прем'єр-міністри Данії та Італії закликали Європейську комісію "вивчити механізми, які можуть працювати як аварійне гальмо, що активується як форс-мажор у разі раптового великомасштабного міграційного руху в бік Союзу".

За словами чиновника ЄС, це може включати закриття кордонів блоку в разі загроз безпеці. Країни ЄС робили це в минулому, наприклад, коли Росія та Білорусь переправляли мігрантів через кордон до Польщі.

Бруннер заявив, що ЄС зараз "набагато краще підготовлений, ніж 10 років тому", з огляду на процедури надання притулку, що проводяться безпосередньо на кордонах, та нові біометричні прикордонні перевірки, які поступово вводяться в дію.

"Ми знаємо про міграційну частину... але також і про частину безпеки, коли йдеться про терористичні атаки, ми маємо бути готові й до цього", – сказав Бруннер.

Біженці в Європі

Раніше ЗМІ писали, що Європейський Союз готується до хвилі біженців, які рятуються від війни в Ірані. У країні з населенням 90 мільйонів навіть часткова дестабілізація може викликати безпрецедентне за масштабами переміщення біженців".

Також у РБ Латвії заявляли, що Білорусь навчає мігрантів боротьбі з європейськими прикордонниками – проводить їх бойову підготовку в спеціальних таборах і переправляє через кордони Європейського Союзу до Польщі та країн Балтії.

