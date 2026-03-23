У Норвегії знайшли дубові бочки XVII століття, які розкривають таємниці будівництва міста

Нещодавно археологи виявили дуже добре збережені дубові бочки XVII століття, які дають уявлення про ранні промислові традиції міста Шієн у Норвегії. Про це пише Interesting Engineering.

"Три дубові бочки, майже неушкоджені, з'явилися на поверхні під час проєкту з реконструкції системи водопостачання та каналізації. Крім того, що вони є знімком минулого, ці бочки, наповнені вапном, були закопані для зменшення хімічної реактивності та збереження взимку", - пояснили у матеріалі.

Таким чином вони зберігали матеріали, що пояснює внутрішнє життя історичного портового міста, оскільки чим глибше копали, тим більше відкривали, а саме все більше шарів, які датуються 9 століттям.

"Ба більше, вираз "на дні бочки" навіть отримав нове значення, оскільки цей шар, разом із уламками зверху, показав, скільки разів ці місткості для зберігання використовували. Отже, це вапно застосовували як для будівництва, так і для відбудови міста", - додали у виданні.

Зазначається, що такі розкопки стали першими масштабними дослідженнями в Шієні з 1970-х років. Також були виявлені сліди будівель та предметів середньовіччя, хоча увагу місцевих жителів привернули дубові бочки та великий пень поруч з історичною дорогою.

"Ми ніколи раніше не бачили такої колекції добре збережених бочок і були дуже цікаві, для чого вони могли використовуватися", - підкреслила керівниця проєкту Крістіне Одебі Хауган.

У пресрелізі йдеться, що навколо бочок і на їхньому дні було знайдено вапняні брили, а зверху - будівельне сміття.

"Те, що бочки збереглися у винятковому стані, свідчить про ефективність цієї стратегії 17 століття щодо довгострокового зберігання вапна", - пояснюють у публікації.

У ті часи вапно використовувалося для скріплення цегляної кладки та обробки поверхонь, тому ця знахідка відкрила двері до будівельних блоків міста, а саме до матеріалів та методів, завдяки яким воно існує.

