Росія частково залишила у темряві шість областей: де найважче зі світлом сьогодні

Росія вчергове вгатила по енергетиці України, частково залишивши без світла шість областей. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", - зазначили в енергетичному відомстві.

Відео дня

У Міненерго нагадали, що 23 березня з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Відомство також закликало українців ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці та ввечері.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", - пояснили в Міненерго.

Удари Росії по енергосистемі України - останні новини

Росія продовжує систематично атакувати українську енергетику. Так, 21 березня після чергової атаки окупантів було майже повністю знеструмлено Чернігів.

В цей же день у Києві були перебої зі світлом та водою. У міській державній адміністрації зазначили, що причиною стала аварійна ситуація. У мережі повідомляли про критично низьку напругу на Лівому березі. Як уточнили у компанії ДТЕК, об’єкт, на якому сталася аварія, був раніше суттєво пошкоджений через російські обстріли.

