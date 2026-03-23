Трамп може 'покарати' ЄС за відмову від допомоги в Ірані, позбавивши Україну підтримки, – Politico

Найбільший страх ЄС полягає в тому, що війна Трампа в Ірані змусить його покинути Україну.

Найбільший страх європейських лідерів полягає в тому, що війна Дональда Трампа в Ірані змусить його кинути Україну. В ЄС побоюються, що президент США може вжити заходів у відповідь проти європейських союзників за відмову від його прохань про допомогу на Близькому Сході, насамперед, припинивши решту допомоги США Києву, пише Politico, посилаючись на свої джерела.

Останніми днями Трамп неодноразово критикував Європу за відмову в допомозі на Близькому Сході і прямо пов'язав продовження участі США в НАТО з цим конфліктом. Також Москва запропонувала Вашингтону угоду, згідно з якою Кремль припинить ділитися розвідувальною інформацією з Іраном, якщо Вашингтон припинить надавати Україні інформацію про Росію. І хоча США відхилили цю пропозицію, сам факт вказує на можливий компроміс між участю США у справах України та Близького Сходу.

Ракети як цукерки

Уряди стурбовані тим, що війна в Ірані витрачає ракети та зенітні боєприпаси, необхідні Києву для захисту від Росії, заявили Politico чотири дипломати ЄС.

"Коли ви бачите, що Трамп зробив з Гренландією, як він за власним бажанням припинив обмін розвідувальною інформацією з Україною, завжди є ризик [що Трамп може припинити підтримку України з боку США]", – сказав один із дипломатів.

Другий дипломат також вказав на ризик того, що Близький Схід відволікає увагу від України.

"Емірати запускають зенітні ракетні комплекси Patriot як цукерки, тоді як Україна відчайдушно їх потребує. Не можна допустити ситуації "або-або", коли у США вистачає ресурсів лише на один конфлікт, і вони кидають Україну напризволяще", – додав дипломат.

Усунення наслідків

Європейські лідери, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єра Великої Британії Кіра Стармера та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, активізують зусилля, щоб продемонструвати свою підтримку мети президента США щодо звільнення Ормузької протоки.

Рютте відкрито хвалив зусилля Трампа і назвав знищення військового потенціалу Ірану США та Ізраїлем "дуже важливим", пов'язавши це з "європейською безпекою". У свою чергу Макрон у телефонних розмовах запевнив Трампа, що Франція допоможе очистити протоку, коли дозволять умови.

Стармер був головним організатором заяви, підписаної сімома країнами ЄС та союзними країнами, в якій вони висловили свою "готовність внести свій вклад у відповідні зусилля щодо забезпечення безпечного проходу через протоку". На запитання про мету цієї заяви один із дипломатів відповів: "Це частина тих самих зусиль. Нам потрібно показати Трампу, що ми активно беремо участь у подіях на Близькому Сході. Це в наших інтересах, але також і в інтересах України".

За його словами, стосовно Трампа "видимість має значення – іноді більше, ніж суть".

Європа і війна в Україні

Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб заявляв, що Європа може допомогти Трампу в питанні Ірану в обмін на підтримку України.

При цьому його прогнози щодо миру в Україні стали набагато похмурішими. Незважаючи на значні успіхи ЗСУ на полі бою та колосальні втрати Росії, є підстави для серйозного занепокоєння.

