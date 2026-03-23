Світовий експорт СПГ впав до піврічного мінімуму через війну в Ірані, - Bloomberg

Війна за участі США, Ізраїлю та Ірану перевернула глобальний ринок СПГ.

Світовий експорт скрапленого природного газу (СПГ) впав до шестимісячного мінімуму. Конфлікт на Близькому Сході обмежує потоки і таким чином нівелює збільшення обсягів поставок із США та інших регіонів.

За даними агентства Bloomberg, десятиденна середня кількість поставок СПГ впала приблизно на 20% з початку місяця - до 1,1 мільйона тонн - найнижчий показник з вересня.

Зазначається, що падіння відбулося переважно за рахунок Катару та в меншій мірі Об'єднаних Арабських Еміратів. Обидві країни залежать від транспортування газу через стратегічно важливу Ормузьку протоку, щоб дістатися до споживачів в Азії та Європі.

Відео дня

Ситуацію різко загострила війна за участі США, Ізраїлю та Ірану, яка переросла у ширший регіональний конфлікт і перевернула глобальний ринок СПГ. На початку місяця Катар був змушений зупинити роботу найбільшого у світі заводу з експорту СПГ у Рас-Лаффані після ударів Ірану. Згодом нова атака знову пошкодила об’єкт, через що на відновлення двох із 14 виробничих ліній заводу знадобиться кілька років.

Протягом останнього року обсяги виробництва СПГ у світі стабільно зростали, насамперед завдяки новим проектам у США та Канаді. Зараз це компенсується втратою катарського СПГ та фактичним закриттям Ормузької протоки, який є ключовим водним шляхом для близько п’ятої частини світових поставок СПГ.

Війна на Близькому Сході та ринок СПГ - останні новини

18 березня США разом з Ізраїлем атакували найбільше газове родовище Ірану - Південний Парс, а також інші об’єкти інфраструктури в районі Асалуйє. Іран пообіцяв відповісти на атаку. У відповідь Іран атакував промислове місто Рас-Лаффан, яке є одним з найбільших центрів виробництва скрапленого природного газу у світі.

19 березня генеральний директор державної компанії QatarEnergy Саад аль-Каабі заявив, що іранські атаки вивели з ладу 17% експортних потужностей Катару з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) на 3-5 років, що ставить під загрозу постачання до Європи та Азії.

