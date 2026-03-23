РФ готується з квітня відправити мобілізованих у новий наступ, - ISW

Водночас контратаки Сил оборони зривають плани РФ.

З 1 квітня РФ може почати використовувати на фронті в Україні новий мобілізований особовий склад. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.

Зазначається, що мова може йти про мобілізованих, який РФ наразі утримає на території тимчасово окупованого півострова Крим. Зокрема, за словами Волошина, вони можуть замінити втрати в особовому складі у 810-окремій бригаді морпіхів, частина яких зараз діє на Курщині та в групі "Крим".

"Росія може вдатися до розгортання мобілізованого особового складу, оскільки російські війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, намагаючись при цьому залучити достатню кількість нових добровольців для заміщення своїх втрат", – зазначають аналітики.

Водночас Волошин зазначив, що РФ планує реорганізувати свою 810-ту окрему бригаду морської піхоти в дивізію. Вона стане десятою новою маневреною дивізією, сформованою Росією з 2022 року.

Сили оборони руйнують плани РФ

Натомість, як зазначають аналітики, контратаки Сил оборони продовжують створювати оперативний та стратегічний вплив на російські війська, які розпочинають весняно-літній наступ 2026 року. Зокрема Росія змушена перекидати частини 55 та 120 дивізії морпіхів на напрямки Олександрівки та Гуляйполя. За словами Волошина, ці Сили можуть розпочати бойові дії починаючи з квітня.

"Російські війська вже розгортають сили зі свого оперативного резерву просто для підтримки поточних бойових операцій та, ймовірно, передислокували елітні підрозділи ПВО та морської піхоти з Донецької області на південну лінію фронту на початку березня 2026 року. Подвійні тактичні зусилля українських військ, спрямовані на зупинення та відбиття російських завоювань на півдні України, мають каскадний вплив на інші ділянки фронту, змушуючи російські війська вибирати між захистом від українських контратак та розподілом живої сили та матеріалів для наступальних операцій в інших місцях на лінії фронту", – додають аналітики.

Вони зазначають, що передислокація сил росіянами на південь може означати зрив планів РФ щодо весняно-літнього наступу 2026 року на "фортечний пояс". Ворог раніше не міг одночасно проводити наступальні дії на різних ділянках і малоймовірно, що вони зможуть зробити це зараз.

Раніше Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", фактично спростував інформацію про те, що РФ розпочала свій новий наступ. Він зазначив, що наразі йдеться про продовження зимової наступальної кампанії Росії. Тоді як плани щодо весни та літа для Росії залежать від їхніх резервів.

Тим часом аналітики DeepState повідомляють про успіхи росіян на Харківщині. За їхніми даними, ворог мав просування у Вовчанську, а також неподалік Купʼянська. Також, за інформацією експертів, РФ просунулася і в Донецькій області.

