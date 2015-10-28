План реформи парламенту буде представлено в кінці року – Гройсман

Про це він повідомив в ефірі радіо "Ера FM".

"Я думаю, що в кінці року, максимум на початку наступного - в січні місяці, ми презентуємо спільний план реформи парламенту, в тому числі регламенту і всього іншого, і відповідальності народних депутатів України", - сказав Гройсман.

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При цьому спікер зазначив, що сьогодні депутат "за своїм статусом абсолютно нікому не підпорядкований". За його словами, зараз фактично немає важелів впливу, в тому числі дисциплінарного, на депутатів. Гройсман підкреслив, що у парламенті є депутати, які не ходять на засідання ВР, на засідання комітетів.

"Всі повинні усвідомити, що це робота, що є початок робочого дня, кінець робочого дня, що має бути відповідальність", - підкреслив голова ВР.

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Гройсман зазначив, що "з дисципліною існує величезна проблема". За його словами, вирішити її можна тільки через публічність, тому що "у мене немає ніякого іншого впливу".