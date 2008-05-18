НУ-НС готовий загладити провину перед БЮТ

На пленарному засіданні у вівторок, 20 травня, члени фракції НУНС готові проголосувати за третій законопроект урядового «антиінфляційного пакету», для ухвалення якого не вистачило голосів у п’ятницю.

Так у суботу прокоментував кореспонденту УНІАН в Одесі голова фракції «Наша Україна – Народна самооборона» НУНС В’ячеслав КИРИЛЕНКО «збій» у виконанні внутрішньокоаліційних домовленостей між БЮТ і НУНС щодо схвалення парламентською більшістю пакету антиінфляційних законів.

«Ми не розцінюємо те, що сталося, як непоправний факт», - сказав лідер НУНС.

Водночас він зауважив, що «цих трьох законопроектів для подолання інфляційних процесів у країні замало. Ключовим має бути законопроект про внесення змін до Держбюджету-2008, що має відкоригувати його доходну і видаткову частини, дати новий макропрогноз інфляції, дефіциту бюджету і всіх параметрів, які при цьому визначаються. Іншими словами, це має бути довготермінова офіційна програма діяльності уряду на 2008 рік”.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що «цю позицію за дорученням політради партії і фракції НУНС висловив віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК, яка полягає в тому, щоб уряд на найближчому засіданні ухвалив зміни до Держбюджету-2008 і передав їх на затвердження парламенту».

Він запевнив, що члени фракції НУНС готові взяти участь у спеціальному засіданні Кабміну, на якому можна виробити й ухвалити з участю зацікавлених сторін комплекс антиінфляційних заходів.

«Уряду й парламентській коаліції доцільно створити спеціальну переговорну групу з представників усіх фракцій, яка протягом кількох днів зможе напрацювати рецепти унеможливлення повторення внутрішньокоаліційної кризи, - наголосив лідер НУНС. - З таким підходом станом на 17 травня начебто погодилися усі. Я переконаний, що при наявності обопільної доброї волі внутрікоаліційна криза буде розв’язана».

Щодо позиції НУНС, підсумував В.КИРИЛЕНКО, то «ми й надалі залишаємося прихильниками коаліції демократичних сил та іншої коаліції, незважаючи на останні недружні кроки з боку БЮТ, не бачимо».