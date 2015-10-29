Мінінфраструктури може повністю заборонити транзитні перельоти авіакомпаніям РФ

Про це повідомив журналістам заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян.

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"Ми будемо розглядати це питання обов'язково. Зараз існує проблема заборони для українських авіакомпаній перельотів над територією Російської Федерації. Відповідно, будуть заходи з українського боку", - зазначив він.

Також він додав, що Кабінет міністрів уважно стежить за ситуацією з транзитними перельотами російських авіакомпаній над територією України.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року Росія заборонила транзитний проліт для українських авіакомпаній через свій повітряний простір.

У свою чергу Державна авіаційна служба України з 20:00 14 серпня запровадила для російських авіакомпаній "Трансаеро" і "Аерофлот-російські авіалінії", які виконують польоти з Росії до Болгарії, Ізраїлю, Туреччини, Єгипту і Греції через повітряний простір України, спеціальний режим виконання транзитних польотів через територію України.

Зазначені авіакомпанії можуть перетинати повітряний простір України за умови одержання дозволу Державіаслужби окремо для кожного рейсу.

25 вересня Кабінет міністрів України згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони ухвалила рішення заборонити польоти 29 російських авіакомпаній, насамперед - авіакомпаній "Аерофлот", "Трансаеро", "Росія" і "Сибір" до України, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.

Заборона почала діяти з 25 жовтня. Підставою для такого рішення стали багаторазові порушення російськими авіаперевізниками заборони на польоти в окупований Крим. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, Україна має документальне підтвердження таких порушень.

Він також повідомив, що в українському списку санкцій опинилися 29 російських авіакомпаній, 27 з яких незаконно здійснювали польоти в окупований Крим, і дві українські компанії, націоналізовані окупаційною владою Криму.

У відповідь Російська Федерація як "дзеркальний захід" запровадила з 25 жовтня поточного року заборону на польоти українських авіакомпаній до міст Росії.