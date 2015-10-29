Порошенко може до кінця року внести законопроект про скасування ВЕЗ "Крим" - Джемілєв

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН заступник голови комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, голова Національної ради з питань антикорупційної політики Мустафа Джемілєв.

За словами Джемілєва, президент України Петро Порошенко доручив підготувати законопроект, спрямований на скасування закону "Про вільної економічної зоні "Крим".

Він підкреслив, що на окупованій території не може бути вільної економічної зони.

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Як сказав Джемілєв, є два законопроекти, в яких мова не йде про повне скасування закону, а пропонуються уточнення до нього, зокрема щодо режиму переміщення товарів на кордоні Криму і материкової України.

"Я думаю, найближчим часом цей законопроект буде поданий у Верховну Раду", - сказав він і додав, що це може статися ще в 2015 році. Крім того, він заявив, що наполягає на "енергетичній блокаді" Криму.

Джемілєв також підкреслив необхідність посилення санкцій проти країни-агресора – Росії.

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У свою чергу заступник голови комітету Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин, заступник голови постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, заступник голови Міжвідомчої робочої групи Кабінету міністрів з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України, Георгій Логвинський зазначив, що також повинна бути "фінансова блокада" банків, страхових компаній, які працюють у Криму, але не отримали необхідних дозволів або ліцензій на території України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров заявив, що президент дав вказівку внести закон про скасування закону про ВЕЗ "Крим". Крім того, він повідомив, що депутати повинні прийняти закони, які будуть стосуватися енергетичної блокади Криму.