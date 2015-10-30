УКРОП оголосив мобілізацію партійців для захисту Дніпропетровська та Павлограда

Про це голова політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан заявив на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

«Ми попросили представників нашої партії в усіх областях приїхати до Дніпропетровська, Павлограда, де наші кандидати виходять у другий тур з колишніми «регіоналами», щоб реванш не пройшов. Зараз наші обласні організації збирають активістів, які приїдуть в Дніпропетровськ агітувати за Бориса Філатова. Ми не здамо місто», – заявив Геннадій Корбан.

Політик підкреслив, що Дніпропетровськ і Павлоград на сьогодні є своєрідним вододілом, «Сталінградом для України», і їх треба відстояти, «щоб раз і назавжди демократичним шляхом ми нарешті позбулися п'ятої колони Кремля, яка хоче розділити Україну по Дніпру».

«Ми та партія, яка намагається «зшити» Україну із заходу на схід, з півночі на південь завдяки своєму масовому представництву в усіх радах», – сказав Геннадій Корбан.

Він також прокоментував ситуацію з виборами в Кривому Розі, де у другий тур гарантовано проходить Юрій Вілкул, а за друге місце борються кандидат від УКРОПу Микола Колесник та Юрій Милобог від «Самопомочі».

«Незалежно від того, чи вийде в другий тур Колесник чи Милобог, партія УКРОП буде підтримувати продемократичні сили – не зважаючи на їхні кольори – проти «Опозиційного блоку». Це наша принципова позиція на південному сході», – сказав політик.