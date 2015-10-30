В ЄС заявляють, що в Росії не повинні втручатися у діяльність Бібліотеки української літератури

Про це власному кореспонденту УНІАН сьогодні у Брюсселі сказав речник високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, коментуючи обшук бібліотеки та подальше затримання її директора Наталії Шаріної.

Речник зазначив, що в ЄС відомо про цю ситуацію. "Прикро, що цей інцидент стався напередодні 50-річчя прийняття Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, який закріплює свободу вираження поглядів (стаття 19) і включає свободу пошуку, отримання та поширення інформації. Не повинно бути ніякого втручання в діяльність культурних центрів, таких як московська Бібліотека української літератури, в Російській Федерації", - заявив речник.

При цьому він запевнив, що ЄС буде продовжувати "пильно стежити за цією справою".

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Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Бібліотеку української літератури в Москві заблокував ОМОН.

Директор бібліотеки Шаріна повідомила, що обшук пройшов у неї вдома. Було вилучено кілька книжок. Серед них видання про Голодомор 1932-33 років в Україні, книга Оксани Забужко, яка складається з європейських, українських й американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, а також прем'єр-міністра Миколи Азарова. Також вилучено оргтехніку та електронні носії. За словами Шариної, в читальному залі та на абонементі бібліотеки в результаті обшуку не було виявлено забороненої літератури, однак вилучалися книжки про Степана Бандеру та ОУН-УПА із спецсховища, причому жодна з цих книг не значиться в списку екстремістських матеріалів. Як сказала Шаріна, вилучено також дитячий журнал «Барвінок», оскільки там «побачили прапор «Правого сектора».

29 жовтня в Слідчому комітеті РФ заявили, що мають намір клопотати про арешт Шаріної за «розпалювання національної ненависті і ворожнечі».