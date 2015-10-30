Захист директора Бібліотеки української літератури в Москві вимагає її негайного звільнення
Захист директора Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріної вимагає її негайного звільнення.
Про це УНІАН повідомив її адвокат Євген Смирнов.
"Звернулися до слідчого з клопотанням про негайне звільнення Шаріної", - сказав Смирнов.
Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Бібліотеку української літератури в Москві заблокував ЗМОП.
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Шаріна повідомила, що обшук пройшов у неї вдома. Було вилучено кілька книжок. Серед них видання, присвячене Голодомору 1932-33 років в Україні, книга Оксани Забужко, що складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, а також прем'єр-міністра Миколи Азарова. Також вилучено оргтехніку та електронні носії. За словами Шариної, в читальному залі та на абонементі бібліотеки в результаті обшуку не було виявлено забороненої літератури, однак вилучалися книжки про Степана Бандеру та ОУН-УПА із спецховища, причому жодна з цих книжок не значиться в списку екстремістських матеріалів. Як сказала Шаріна, вилучено також дитячий журнал "Барвінок", оскільки там "побачили прапор "Правого сектору".
29 жовтня в Слідчому комітеті РФ заявили, що мають намір клопотати про арешт Шаріної за «розпалювання національної ненависті і ворожнечі».
Сама Шаріна повідомила, що її затримали за доносом колишнього співробітника бібліотеки Сергія Сокурова.