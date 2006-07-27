Парламент поставив Єханурову ”незадовільно”

Верховна Рада України прийняла Постанову "Про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", якою роботу Кабінету Міністрів України щодо виконання бюджету-2005 визнано незадовільною.

Верховна Рада України не затвердила звіт уряду про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Апарату ВР України.

Верховна Рада рекомендує Генеральній прокуратурі до 1 листопада поточного року вивчити матеріали щодо виконання державного бюджету України за 2005 рік.

Відповідні рекомендації щодо вжиття заходів для недопущення бюджетних правопорушень у поточному та наступних бюджетних періодах будуть направлені Кабінету Міністрів України.