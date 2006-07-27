Парламент поставив Єханурову ”незадовільно”
Верховна Рада прийняла постанову
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", якою роботу Кабінету Міністрів України щодо виконання бюджету-2005 визнано незадовільною.
Верховна Рада України не затвердила звіт уряду про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Апарату ВР України.
Верховна Рада рекомендує Генеральній прокуратурі до 1 листопада поточного року вивчити матеріали щодо виконання державного бюджету України за 2005 рік.
Відповідні рекомендації щодо вжиття заходів для недопущення бюджетних правопорушень у поточному та наступних бюджетних періодах будуть направлені Кабінету Міністрів України.