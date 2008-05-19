НУ-НС вийшов від Ющенка задоволений: тепер блоку є що сказати БЮТ

Представники фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» мають намір запропонувати БЮТ на раді коаліції свої підходи до врегулювання конфліктної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат фракції НУ - НС Тарас СТЕЦЬКІВ після завершення зустрічі депутатів-“нашоукраїнців” з Президентом України в приміщенні Секретаріату.

Т.СТЕЦЬКІВ розповів, що в першу чергу під час зустрічі обговорювалися економічні проблеми держави, стан в сільському господарстві, також порушувалося питання конституційного процесу.

За словами депутата, «фракція знайшла взаєморозуміння з Президентом з приводу вирішення найбільш конфліктних ситуацій».

«Зустріч була конструктивною. Ми готові нашим партнерам з БЮТ запропонувати підходи на раді коаліції», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи погоджується НУ з пропозицію БЮТ провести засідання ради коаліції сьогодні, Т.СТЕЦЬКІВ сказав, що це питання буде ще обговорюватись.

Також, говорячи про ситуації навколо ФДМУ, Т.СТЕЦЬКІВ сказав, що має право на існування позиція, відповідно до якої відставка нинішнього голови ФДМУ має бути пов’язана з новою кандидатурою на цей пост і це рішення має бути ухвалено після прийняття програми приватизації.