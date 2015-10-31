Ляшко назвав затримання Корбана "стовідсотково політичним переслідуванням" з боку Порошенка

Про це заявив лідер фракції Радикальної партії у Верховній Раді України Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

«Затримання Геннадія Корбана - це 100% політичні переслідування, які Порошенко здійснює проти тих, хто в опозиції до нього. Корбана звинувачують у викраденні як мінімум 2 осіб у складі організованої злочинної групи», - написав він.

«За моєю інфою, його наче везуть у Чернігів, де якийсь прислужливий суддя санкціонував його арешт», - зазначив Ляшко.

Затримання Геннадія Корбана - це 100% політичні переслідування, які Порошенко здійснює проти тих, хто в опозиції до ньог... Posted by Олег Ляшко on 31 жовтня 2015 р.

Читайте такожСБУ влаштувала обшук у приймальні Філатова в Дніпропетровську

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії “УКРОП” заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана та Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради «УКРОП» Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не пред'явили будь-яких документів та не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.

В СБУ та ГПУ підтвердили арешт Корбана і заявили, що підозрюють його в створенні злочинного угруповання.