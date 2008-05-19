У Ющенка помітили, що через БЮТ центром Києва пройти неможливо

Секретаріат Президента закликає БЮТ відмовитись від тиску на виборців напередодні виборі мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Заступник Секретаріату Президента звернула увагу журналістів на те, що вже сьогодні Майдан Незалежності, Софійська площа вщерть заставлені агітаційними наметами білого кольору з червоним серцем.

«На цих площах пройти реально неможливо», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона закликала політичні сили, зокрема БЮТ, набратися політичної мужності і дати можливість проголосувати, а виборчим комісіям - можливість визначити результати виборів.

М.СТАВНІЙЧУК також закликала лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО не робити «пустих заяв» про начебто плани фальсифікувати вибори мера Києва.

За її словами, «на сьогодні завчасно до дня виборів, до визначення результатів готується поле заяв про фальсифікацію виборів».

Вона знову підкреслила, що декілька основних майданів міста вже повністю заставлені наметами однієї політичної сили.

Як висновок, М.СТАВНІЙЧУК заявила, що «це все дає можливість говорити про те, що у разі не згоди з результатами виборів будуть влаштовуватись різні способи тиску на організаторів виборів з метою не дати визначити результати виборів».

Натомість, за словами заступника глави Секретаріату Президента, позиція Президента полягає у тому, щоб усі можливі правопорушення були попереджені, і за останній тиждень до виборів була створена нормальна конкурентна виборча ситуація.