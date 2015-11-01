Адвокат заявив про фальшивість справи проти Корбана

Про це заявив адвокат політика Олексій Шевчук, передає ТСН.

"Це говорить про фальшування справи", – додав юрист. За його словами, Корбану висунуто підозру у відповідності з ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), 1 ч.. ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 255 (створення організованої злочинної організації) Кримінального Кодексу України.

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На думку Шевчука, підозра була прописана таким чином, щоб вибрати для політика запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

При цьому, за словами захисника, під час слідства не були задоволені клопотання захисту про надання медичної допомоги затриманому. До того ж, матеріали кримінального провадження були відомі широкій громадськості раніше, ніж захисникам.

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"Слідство вчинила низку кримінальних правопорушень: зокрема протидія законній діяльності захисника, перевищення влади або службових повноважень. Ці статті дають нам право говорити про фальсифікованний характер справи. Крім того, слідчі не надали документів, які б підтверджували їх можливість здійснювати процесуальні дії: постанова про призначення групи слідчих, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань тощо", – додав Шевчук.

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Він також підкреслив, що поки юристам не дають можливості ознайомитися з матеріалами справи.

"Зараз відбувається фальсифікація справи, нам не дають можливості ознайомитися з документами. Суд може бути і в Чернігові, але, незважаючи на важкий стан Геннадія Корбана, захист буде докладати всі зусилля, щоб він відбувся в Києві", - резюмував адвокат Корбана.

Нагадаємо, 31 жовтня в офісі "УКРОПу" відбувся обшук, Геннадія Корбана затримали.