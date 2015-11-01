Президент про справу Корбана: Україна має почути нові прізвища тих, кого притягнуть до відповідальності

Президент України Петро Порошенко наголошує, що розслідування у справі Геннадія Корбана має відбуватися максимально прозоро, та заявляє, що країна найближчим часом країна має почути нові прізвища тих, кого буде притягнено до відповідальності.

Про це він заявив в інтерв'ю українським телевізійним каналам, яке транслювалося у неділю ввечері.

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“Моя реакція абсолютно проста. Позиція перша — кілька тижнів тому, коли парламент знімав недоторканність із народних депутатів, які притягнуті до відповідальності, я твердо пообіцяв — це лише початок: і процеси боротьби з корупцією, і рішучі процеси відновлення законності будуть продовжуватися. Позиція друга — я наголошую і наполягаю, що розслідування має відбуватися максимально прозоро, транспарентно і мають (бути) всі підстави, щоб викликати довіру суспільства, бо єдиною підставою для розслідування є злочини, які кояться, порушення законодавства проти держави. Допустити цього я не можу. І позиція третя — на Корбані ніхто зупинятися не буде, і в нас немає імунітету від розслідування, від притягнення до відповідальності за корупційні злочини ні в кого: ні від команди нової влади, де також мають бути порушені справи, ні від старої влади, де всі винні мають бути притягнені до відповідальності”, - сказав він.

Порошенко наголосив на тому, “що країна найближчим часом має почути нові прізвища тих, хто буде притягнений до відповідальності”.

“Я думаю, що силовики краще за мене знають (прізвища цих людей). Я не думаю, що президент має в це втручатися”, - сказав глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, уранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки «укропівців». Обшуки відбулись у будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві, де політику стало погано.

Згодом стало відомо, що Корбан перебуває у слідчому ізоляторі СБУ.