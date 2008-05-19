Ющенко поскаржився Конституційному суду на Тимошенко

Сьогодні, 19 травня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів України № 693 «Про надання Держкомрезерву розстрочки із сплати ввізного мита стосовно товарів 02 і 17 груп згідно з УКТЗЕД».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КСУ.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Кабмін надав розстрочку Державному комітету з державного матеріального резерву на оплату ввізного мита на товари тваринництва, цукор і кондитерські вироби, які відповідають групам 02 і 17 класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Розстрочку надано до кінця 2008 року.

Водночас Президент своїм указом від 19 травня зупинив дію цього розпорядження Кабміну і направив подання до КС з проханням розглянути питання щодо конституційності цього рішення уряду.