Ющенко поскаржився Конституційному суду на Тимошенко
Подання вивчає Секретаріат КСУ
Сьогодні, 19 травня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Розпорядження Кабінету Міністрів України № 693 «Про надання Держкомрезерву розстрочки із сплати ввізного мита стосовно товарів 02 і 17 груп згідно з УКТЗЕД».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.
Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КСУ.
Як повідомляв УНІАН, 7 травня Кабмін надав розстрочку Державному комітету з державного матеріального резерву на оплату ввізного мита на товари тваринництва, цукор і кондитерські вироби, які відповідають групам 02 і 17 класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Розстрочку надано до кінця 2008 року.
Водночас Президент своїм указом від 19 травня зупинив дію цього розпорядження Кабміну і направив подання до КС з проханням розглянути питання щодо конституційності цього рішення уряду.