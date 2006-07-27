Єхануров публічно звітував про виконану роботу

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Українському домі прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ публічно представив результати діяльності уряду за півроку.

Зростанння ВВП

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 9 місяців на 7% порівняно з відповідним періодом минулого року.

«За 9 місяці ми 7% досягнемо», - сказав прем`єр-міністр.

Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив, що підстави для такого оптимізму уряду дають результати діяльності економіки, особливо у другому кварталі, коли економіка демонструвала стійке зростання, остаточно подолавши, за словами прем’єра, наслідки несприятливих погодних умов минулої зими та підвищення цін на газ.

Він заявив, що уряд не збирається змінювати макроекономічні прогнози.

Прем`єр також повідомив що «у І-му кварталі частка оплати праці в структурі ВВП зросла до рекордних 49,6%», - сказав прем’єр. Водночас він зазначив, що, на жаль, зберігається таке явище, як заборгованість із зарплати, хоча і її вдалося значно знизити. За даними прем’єра, заборгованість із зарплати за звітний період знизилася з 15% до 9% фонду оплати праці.

Відшкодування ПДВ

У першому півріччі держава відшкодувала 7 млрд. грн. ПДВ, що в 1,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2005 року.

При цьому Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що його уряду вдалося істотно скоротити розмір простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ з 4 млрд. грн. до 500 млн. грн. за підсумками першого півріччя.

Борги за газ

Юрій ЄХАНУРОВ підкреслив, що у України існує лише товарна заборгованість перед Туркменістаном за поставлений газ.

«Сьогодні у валютній частині боргу немає. Залишилося здійснити лише товарні поставки», - сказав прем`єр.

При цьому він зазначив, що на даний момент заборгованість перед Туркменістаном становить 43,7 млн. доларів - рівно стільки ж, скільки заборгував Ашхабад українським підприємствам, які здійснюють ряд будівельних проектів у Туркменістані.

Прем`єр-міністр нагадав також, що товарний борг перед Туркменістаном планується повністю погасити до вересня цього року згідно із графіком поставок трубної продукції.

Збільшення кількості збиткових підприємств

Підсумовуючи публічну презентацію підсумків роботи уряду у першому півріччі прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ сказав, що пояснює збільшення кількості збиткових підприємств проблемами з реалізації процедури банкрутства в Україні.

«Головна причина у відсутності нормальної процедури банкрутства», - сказав прем’єр.

Він зазначив, що на сьогодні українські підприємці та політики дуже доборе навчилися створювати нові підприємства, але не навчилися ліквідовувати старі.

Прем`єр-міністр відповів на запитання журналістів

Відповідаючи на прохання прокоментувати проведення масових акцій протесту в Києві і зроблене вчора з цього приводу звернення уряду до політичних сил він заявив, що обіцяє забезпечити порядок у країні.

«Уряд зробить усе, щоб забезпечити порядок у країні», - сказав прем`єр. Він підкреслив, що першим своїм завданням бачить забезпечення дисципліни в державному секторі економіки з тим, аби виключити можливість будь-якого тиску на співробітників державних підприємств з метою примусити їх брати участь у масових акціях, що, на думку прем`єра, може привести до погіршення економічного стану.

У вигляді прикладу наведення дисципліни в державному секторі економіці прем`єр назвав прийняті урядом рішення про звільнення голови Державіаслужби (Микола МАРЧЕНКО був звільнений з цієї посади 12 липня – УНІАН), а також учорашнє рішення про звільнення Богдана ФЕДОРЧУКА з посади голови Держкомрезерву і передачі матеріалів по ньому у Генпрокуратуру.

Коментуючи проведення акції в Маріїнськом парку столиці, прем`єр зазначив, що йому, як киянину, трохи шкода парку, проте він висловив сподівання, що після закінчення акції комунальні служби міста зможуть привести парк у порядок.

«Там мирно люди відпочивають, їдять морозиво… ну, без проблем. Дуже хотілося б, щоб їх кількість не збільшилася», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, кажучи про палаткові містечка, розміщені в Маріїнському парку.

Україна готова швидко зробити свій газовий ринок прозорим

Україна готова швидко зробити свій газовий ринок прозорим у контексті рішень саміту лідерів держав «великої вісімки» («G8»), що відбувся 15-17 липня в Санкт-Петербурзі.

«Я сьогодні щодо теми прозорості газового ринку не сказав жодного зайвого слова, якщо нам доведеться це робити, то ми швидко зробимо, тому що ми знаємо, що нам треба робити», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, відповідаючи на прохання прокоментувати, як можуть позначитись на взаємовідносинах України і Росії в газовій сфері рішення саміту про намір будувати відкриті, прозорі і конкурентні енергетичні ринки.

Український прем`єр зазначив, що вчора, 26 липня, на засіданні уряду було заслухано доповідь першого заступника міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА про результати саміту.

Крім того, сам прем`єр має всі підсумкові документи саміту, що стосуються енергетики.

«Там дуже цікаві словесні звороти, які за собою тягнуть стратегічні рішення. І я, ось, у вихідні, сидітиму над цим і думатиму, тому що знаєте, здавалося б, проста фраза написана, а насправді вона вимагає від нас дуже серйозних змін», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також висловив переконаність, що матеріали саміту «G8» закладатимуться в основу подальших взаємовідносин з Росією.

Український прем`єр також висловив побажання, щоб Росія ратифікувала Європейську енергетичну хартію, оскільки зараз у України і Росії різні підходи до вирішення проблем в енергетичній сфері.

Питання участі українських компаній у розробці російський газових родовищ

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що на черговому раунді переговорів з Росією про поставки газу в четвертому кварталі 2006 року має обговорюватися питання участі українських компаній у розробці російський газових родовищ.

Про це він сказав коментуючи позицію Президента Росії Володимира ПУТІНА щодо допуску європейських компаній до участі в розробці російських родовищ.

«Я з великою увагою вислухав слова Володимира Володимировича ПУТІНА про те, що як європейці можуть порушувати питання про видобування газу в РФ? Що, в них є серйозна газотранспортна система? Так от, в Україні є газотранспортна система, і ми забезпечуємо транзит газу. Мабуть, темою наступних переговорів восени має бути також тема участі українського бізнесу в розробці родовищ у РФ. Я думаю, що це питання з належною увагою буде розглянуте російською стороною», - сказав прем`єр.