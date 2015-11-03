Корбана у лікарні Чернігова помістили у кардіологічне відділення, лікарі намагаються збити високий тиск

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав народний депутат Андрій Денисенко.

Депутат розповів, що саме зараз Корбан проходить всебічне медичне обстеження. "Тут в цій 2-й лікарні міста Чернігова є ціле кардіологічне відділення, власне в ньому він і знаходиться. Це профільне відділення, де медики стверджують, що він якийсь час тому, рік або можливо півроку тому, пережив інфаркт, у нього постінфарктний важкий стан, високий тиск 190/100. Зараз медики працюють, щоб його збити", - розповів Денисенко.

Як зазначив депутат, лідера партії "УКРОП" помістили в окрему палату із звичайними умовами, в яких знаходяться усі інші особи, які потребують медичної допомоги.

Читайте такожСпівробітники СБУ не пускають адвокатів до Корбана у лікарні

"Разом з ним приставлено п'ять осіб конвою, усі підходи до лікарні охороняє "Альфа". Я нарахував десь п'ятнадцять спецпризначенців СБУ", - сказав Денисенко.

За думкою самого депутата, у Корбана доволі тяжкий стан. "Я не думаю, що йому буде легко у ближчі години брати участь у будь-яких судових засіданнях, у будь-яких процесуальних діях", - заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН раніше, лідеру партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадію Корбану на засіданні Новозаводського районного суду Чернігова стало погано, йому викликали швидку, та госпіталізували.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки у членів «УКРОПу». Обшуки пройшли в будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві. Надалі стало відомо, що Корбана утримують у слідчому ізоляторі СБУ.

У Дніпропетровську також був затриманий помічник народного депутата, члена політради партії "УКРОП" Бориса Філатова Михайло Кошляк.