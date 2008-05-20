У СДПУ(о) думають, що Ющенко панічно боїться Медведчука

Лідер Соціал-демократичної партії України (об`єднаної) Юрій ЗАГОРОДНІЙ називає «психозом на Банковій» заяву в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА про причетність Віктора МЕДВЕДЧУКА до передвиборних фальсифікацій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СДПУ(о).

«Для Віктора ЮЩЕНКА 2004 року було очевидно, що тільки така фігура, як Віктор МЕДВЕДЧУК, здатен в майбутньому зупинити «помаранчеву зграю», що рветься до влади. І навіть сьогодні, коли В.МЕДВЕДЧУК не бере участі у виборах, команда Президента не припиняє систематичне цькування», - заявив Ю.ЗАГОРОДНІЙ.

На його думку, «зараз, коли до цього цькування відкрито підключаються спецслужби, можна з упевненістю сказати, що В.ЮЩЕНКО напередодні президентських виборів панічно боїться повернення на арену політика, який не раз і не два ставив на належне місце самозваного «рятівника нації».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 травня В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ, Міністерство внутрішніх справ і прокуратура Києва створили 48 оперативно-слідчих груп для виявлення і документування спроб і фактів підкупу виборців під час передвиборної кампанії в Києві.

Він наголосив, що очолюване ним відомство перевіряє причетність до замовлення у російських політтехнологів системи організації підкупу виборців за допомогою технології "Вавилон" громадянином України Віктором МЕДВЕДЧУКОМ.

Як помітив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, на сьогодні вже опитано 500 осіб, причетних до цієї політтехнології. Також, за його словами, буде опитано і згаданий громадянин, після чого за наслідками цього питання щодо нього буде ухвалено відповідне процесуальне рішення.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що цю політтехнологію використовують більшість політичних сил, які беруть участь у київських виборах, за винятком «Нашої України».

Завдяки вжитим СБУ заходам, сказав він, на сьогодні в агітаторів вилучено 500 компакт-дисків агітаційного характеру, що містять наклепницькі матеріали.