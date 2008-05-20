Кільчицька: підпільна друкарня - така ж правда, як і приватний зоопарк

Сьогодні заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА спростувала заяву депутата Верховної Ради від БЮТ Остапа СЕМЕРАКА про нібито її причетності до друкарні, на якій було надруковано фальшиву газету «Вечерние вести”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі блоку Леоніда Черновецького.

«Інформація у ЗМІ, яку я маю, про нібито мою причетність до підпільної друкарні, є такою самою правдою, як і раніше поширена брехня про те, що у мене є приватний зоопарк. Я категорично заявляю, що ні того, ні іншого у мене немає. Це лише передвиборний плід хворобливої фантазії демагогів із БЮТ у передчутті їх політичного фіаско в Києві», - заявила заступник голови КМДА.

За її словами, розповсюдження подібної інформації з боку БЮТ "пов`язане з тим, що рейтинг Блоку Юлії Тимошенко серед киян стрімко і безповоротно падає у зв`язку з бездарною економічною політикою Кабміну Юлії ТИМОШЕНКО, яку вже відчув на собі кожен киянин, і наявністю у списках БЮТ незаконних забудовників історичної частини Києва».

При цьому І.КІЛЬЧИЦЬКА заявила, що “не марнуватиме свій час на судові розгляди з базіками і пустодзвонами з БЮТ, оскільки рішення соціальних проблем киян є для мене більш важливим завданням».

Як повідомлялося, депутат від БЮТ О.СЕМЕРАК 19 травня заявив, що виявлено друкарню, в якій було надруковано фальшивий випуск газети «Вечерние вести».

За його словами, друкарня розташована в Оболонському районі столиці по вулиці Новозобарська, 2/6. О.СЕМЕРАК сказав, що народним депутатам від БЮТ і представникам Оболонського районного відділу внутрішніх справ вдалося потрапити до підпільної друкарні, де було вилучено кілька сотень тисяч екземплярів фальшивого тиражу газети.

О.СЕМЕРАК повідомив, що також вдалося виявити фірму, яка є власником цієї друкарні. "Власником друкарні є підприємство, яке певною мірою має відношення до Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ», - додав О.СЕМЕРАК.