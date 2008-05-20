Довгий через суд вимагатиме у Кличка вибачень

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ через суд вимагатиме від депутата Київради Віталія КЛИЧКА спростувати безпідставні звинувачення на адресу керівництва столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, коментуючи рішення Шевченківського районного суду Києва залишити без задоволення позовні вимоги В.КЛИЧКА до Київської міської ради щодо скасування рішень Київради 1 жовтня.

Зокрема, за словами О.ДОВГОГО, «сьогоднішнє рішення суду для мене не є несподіванкою, а лише зайвий раз підтверджує пустопорожність і необґрунтованість заяв Віталія КЛИЧКА».

Як додав секретар Київради, "я неодноразово стверджував, що цей судовий процес ніколи не мав під собою правового підґрунтя". "Навмисне багатомісячне затягування процесу, використання судової зали як публічного майданчика для піар-акцій і голослівних звинувачень на адресу київської влади і мене особисто – це все, чого прагнув від судового розгляду справи Віталій КЛИЧКО та його передвиборчий штаб», - підкреслив О.ДОВГИЙ.

«Нашим наступним кроком буде позов до Віталія КЛИЧКА з вимогою спростувати безпідставні та неправдиві звинувачення і вибачитися перед киянами, депутатами Київради і переді мною особисто за весь той бруд і неправду, яка лунала під час розгляду справи», - підкреслив секретар Київради.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2007 року В.КЛИЧКО оскаржив у Шевченківському райсуді столиці рішення Київради, ухвалені 1 жовтня. Він просив суд визнати незаконними ці рішення.

За даними Блоку Кличка, на зазначеній сесії Київради були прийняті рішення про передачу у приватну власність або постійне користування понад 4% столичної землі, загальна вартість розподіленої землі перевищує 10 млрд. доларів.

Сьогодні, 20 травня, Шевченківський районний суд столиці сьогодні постановив відмовити в задоволенні позову В.КЛИЧКА до міськради Києва про визнання незаконними та скасування рішень сесії від 1 жовтня 2007 року.