Медведько зупинив рішення Мінприроди про позбавлення Vanco ліцензії

Генеральною прокуратурою винесено протест до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прикерченська ЛТД»

Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням, у ході перевірки щодо правомірності анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря Компанії «Венко Прикерченська ЛТД» Генеральною прокуратурою встановлено, що Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, всупереч вимогам Кодексу України Про надра, без визначення правових підстав наказом від 25 квітня 2008 року незаконно позбавив зазначену компанію дозволу.

Водночас, звертають увагу в ГПУ, відповідно до Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою уряду від 27.02.08 № 273, Мінприроди має право анулювати спеціальні дозволи лише за відсутності потреби у подальшому користуванні надрами, відмови користувача ділянки надр від права користування, припинення діяльності юридичної особи, користування надрами із застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров`я людей, використання надр не за цільовим призначенням та інші.

Крім того, наголошують в ГПУ, питання анулювання дозволу фахівцями Мінприроди попередньо не вивчалось, будь-які документи, що передували видачі даного наказу відсутні, засідання Міжвідомчої робочої комісії з цього приводу не проведено.

У зв’язку з цим Генеральною прокуратурою України 17 травня до Мінприроди винесено протест, яким зупинено дію неправомірного наказу та зобов’язано його скасувати.