Кріль зрозумів, що Тимошенко почала переворот за планом Медведчука

БЮТ підготував сценарій антиконституційного перевороту і вже починає втілювати його в життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру” таку думку висловив народний депутат України, голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ, коментуючи учорашні заяви призначеного Кабінетом міністрів на посаду в.о. голови Фонду держмайна Андрія ПОРТНОВА щодо порушення кримінальної справи стосовно нього.

«Брутальні висловлювання на адресу Президента з боку представників БЮТ стають уже традиційними, і це насторожує. Є всі ознаки того, що ТИМОШЕНКО готується до антиконституційного перевороту і вже почала робити реальні кроки у цьому напрямку», – сказав він.

За словами І.КРІЛЯ, «розуміючи, що напрацьований Віктором МЕДВЕДЧУКОМ проект змін до Основного Закону приречений на провал у ВР», БЮТу не залишилося нічого іншого, як самотужки починати втілювати положення цього проекту у життя.

«Сумнозвісний юрист А.ПОРТНОВ дозволив собі давати «фахову» оцінку діям В.ЮЩЕНКА і навіть заговорив про кримінальну відповідальність Президента. Якщо це не затьмарення розуму, то не що інше, як замах на конституційний лад країни», - вважає він.

«А за законом, оцінку подібним діям повинні давати відповідні правоохоронні органи», – зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу відносно А.ПОРТНОВА.

Генпрокуратура перевірила законність дій А.ПОРТНОВА і виявила ознаки перевищення ним владних повноважень, які дестабілізували роботу ФДМУ. У зв`язку з цим Генпрокуратура порушила відносно А.ПОРТНОВА кримінальну справу за фактом замаху на незаконну приватизацію за ч.1 ст. 233 і ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу.

А.ПОРТНОВ заявив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО порушив закон своїм указом щодо функціонування ФДМУ, виданим 16 травня за результатами засідання РНБО.