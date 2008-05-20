Ющенко хоче відібрати у Тимошенко ОПЗ та Укртелеком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір припинити дію розпорядження уряду про передачу Кабінету Міністрів повноважень з управління корпоративними правами "Одеського припортового заводу" і «Укртелекому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«На мою думку, яку підтримав і Президент, це (передача підприємств в управління Кабміну – УНІАН) - черговий крок, який призводить до руйнування системи управління державним майном», - наголосив О.ШЛАПАК.

Він зазначив, що на сьогодні Кабмін не може згідно із законом управляти пакетами акцій цих підприємств.

За словами О.ШЛАПАКА, порушуючи регламент, Кабінет Міністрів прийняв таке рішення з використанням опитування, причому Міністерство юстиції не підтримало його. «Президент категорично проти ухвалення такого рішення і розпорядився підготувати негайно указ про припинення такого рішення з подальшою передачею матеріалів до Конституційного Суду», - зазначив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів передав собі від Фонду держмайна України повноваження з управління державними корпоративними правами Одеського припортового заводу, «Турбоатому», ВАТ «Укртелеком» і низки інших підприємств (розпорядження Кабміну №171-р датовано 16 травня ц.р.).

Окрім ОПЗ, «Турбоатому» та «Укртелекому», Кабміну передано повноваження з управління правами “Київського заводу реле та автоматики”, “Київського мотоциклетного заводу”, “Заводу “Маяк”, суднобудівельної компанії Феодосії “Море”, науково-виробничого комплексу “Київський завод автоматики імені Петровського”, “Науково-дослідного інституту електромеханічних приладів”, “Меридіан” імені Корольова”, Державної акціонерної компанії “Україна туристична”.

Також документом скасовано дію пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України № 777 від 28 жовтня 2004 р. “Деякі питання управління державними корпоративними правами ВАТ “Укртелеком”.

Раніше, 16 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заборонив приватизацію Одеського припортового заводу, ВАТ «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Державна енергогенерувальна компанія «Центренерго», суднобудівельна компанія Феодосії «Море», «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», «Турбоатом», «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування», «Одеський припортовий завод» і Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд”.