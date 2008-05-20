Жванія став жертвою падіння рейтингу Ющенка?

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який сьогодні вийшов з відпустки і приступив до виконання своїх обов’язків, вважає, що направлене з боку Секретаріату Президента України до Генеральної прокуратури подання, яке ставить під сумнів українське громадянство одного з лідерів «Народної самооборони» Давида ЖВАНІЇ, є політичною провокацією, яка у тому числі переслідує мету завадити «Народній самообороні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я вважаю це політичним замовленням пана БАЛОГИ, який у такий метод хоче помститися за провали у своїй роботі, зокрема, щодо катастрофічного падіння рейтингу Президента, якого я дуже глибоко поважаю, а також втрат досягнень демократичного руху», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що з боку певних представників Секретаріату Президента здійснювалися неодноразові спроби дискредитації «Народної самооборони», втім, «коли зрозуміли, що ми будемо у Київській раді, нас стали не дискредитувати, а робити все на знищення».

Коментуючи перебіг подій навколо громадянства Д.ЖВАНІЇ, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що у поданні Секретаріату йдеться фактично про позбавлення Д.ЖВАНІЇ громадянства, й іронія ситуації полягає у тому, що саме Д.ЖВАНІЯ очолює передвиборчий штаб.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що ніколи не приховував і не приховує той факт, що Д.ЖВАНІЯ є головним фінансистом «Народної самооборони». Разом з тим, у нього викликає подив, що навіть за часів президентства Леоніда КУЧМИ ніхто не спромігся поставити під сумнів громадянство Д.ЖВАНІЇ, хоча спроби такі були. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «у нас на очах відбувається намагання відбудувати найгірші методи роботи колишнього глави адміністрації КУЧМИ - МЕДВЕДЧУКА».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що докладе максимум зусиль для того, щоб унеможливити відновлення таких методів.

Також він повідомив, що сьогодні на засіданні фракції НУ-НС народні депутати прийняли рішення звернутися до Президента України з вимогою відкликати лист щодо Д.ЖВАНІЇ, спрямований до Генеральної прокуратури, і притягнути до відповідальности винних, зокрема, «пана ПУКШИНА і пана БАЛОГУ». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, сьогодні цей документ після його підписання головою фракції буде надісланий до Президента.

Разом з тим, міністр не виключає, що такі дії з боку глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ стосовно Д.ЖВАНІЇ можуть містити у собі певні елементи для майбутнього – «щоб зробити пана ЖВАНІЮ фігурантом справи про отруєння Президента».

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, які дозволили народному депутату України (фракція НУ-НС) Д.ЖВАНІЇ отримати свого часу українське громадянство.

Інтернет-видання “Українська правда” розмістила на сайті фотокопію заяви О.МЕДВЕДЬКА до Святошинського суду про перегляд рішення 1999 року у зв’язку із нововиявленими обставинами. Зокрема, генпрокурор просить скасувати вердикт Радянського районного суду столиці дев`ятирічної давнини, яким "було відкрито дорогу" Д.ЖВАНІЇ до громадянства України.

Суть претензій прокуратури полягає у неспівпадінні даних щодо часових періодів перебування і проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, що були підставою для прийняття судових рішень, які дозволили йому отримати українське громадянство.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО додає: "Генеральній прокуратурі стало відомо про рішення Радянського районного суду Києва 15 травня 2008 року лише після надходження звернення заступника глави Секретаріату Президента – уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ Ігоря ПУКШИНА від 15 травня 2008 року".