У Києві презентують загальнонаціональну програму підтримки дітей-сиріт “Знайди собі друга”

11-30 - У Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту відбудеться презентація загальнонаціональної програми підтримки дітей-сиріт “Знайди собі друга”. В прес-конференції візьмуть участь - заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Тетяна Кондратюк, голова правління МБФ «Українська Берегиня» Костянтин Воробйов, абсолютна олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, президент БФ «Приятелі дітей» Марина Криса, координатор літнього табору «Приятелів дітей» у смт Ворохта Руслана Вжеснєвська (вул. Еспланадна, 42, конференц-зала, 2-й поверх). Потрібна акредитація. Телефони: 289-95-05, 8 (067) 290-55-01.