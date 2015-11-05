У СБУ розповіли про основний предмет дослідження відносно затриманої Лукаш

Предметом дослідження правоохоронців стануть заяви екс-міністра юстиції Олени Лукаш під час Майдану та візовані нею «диктаторські закони 16 січня».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила речник СБУ Олена Гітлянська на брифінгу в Києві.

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«Сьогодні в результаті вжитого комплексу розшукових заходів, у яких були задіяні значні сили СБУ, нами було затримано екс-міністра юстиції Олену Лукаш», - сказала вона.

«Усі ви пам’ятаєте її зухвалі виступи, заяви часів найпекельніших днів Майдану. Також ви пам’ятаєте рішення, які були нею візовані, у тому числі «закони 16 січня». Я думаю, все це буде предметом дослідження правоохоронних органів», - зауважила Гітлянська.

«У ці хвилини оперативники контррозвідки доправляють її в Генпрокуратуру на процесуальне оформлення її затримання», - сказала речник СБУ.