У цей день рік тому ВР ухвалила диктаторські закони «16 січня», які підлили масла у вогонь революції (фото)

Пакет з 11 законів і однієї постанови, який розробили депутати від ПР Володимир Олійник і Вадим Колесніченко, парламент прийняв силами регіоналів і комуністів без обговорення, шляхом простого підняття рук.

Підрахунок голосів «за» проводився практично миттєво - співавтор «Законів про диктатуру» Володимир Олійник тільки встигав називати цифру 235. Іронічне ставлення до підрахунку понад 200 піднятих рук за кілька секунд дало ще одну назву законам - їх почали називати «законами два-три-п'ять». Правляча на той час партія називала їх повністю легітимними.

Пізніше, коли у Олійника на телебаченні запитали, як саме він рахував голоси, регіонал відповів, що навіть не рахував, а складав всього два числа - 203 і 32. 203 регіонала і 32 комуністи, які нібито були присутні в залі і підтримали пакет законів.

Як депутати голосували в "ручному режимі" і повний перелік "поліцейських законів"

Найбільшу хвилю обурення викликали заборона на рух більше 5 машин машин в колоні, без погодження з ДАІ, на участь у демонстраціях з використанням засобів, що утруднюють ідентифікацію особистості (від пов'язок на обличчя, до касок), введення кримінальної відповідальності за наклеп і новий для України термін «екстремістська діяльність».

Таким чином, всі, хто перебував в будівлі КМДА на той час, могли потрапити за ґрати на 5 років (за блокування адміністративних будівель), а всі, хто закривав обличчя, наприклад, шарфом на Майдані, могли сісти на 15 діб (порушення правил проведення мітингів). Журналістам же загрожувало обмеження волі до 2-х років (кримінальна відповідальність за наклеп).

Протест українців брав форми від найбільш м'яких, таких, як «жартівливі» мітинги з каструлями на головах, написи на машинах «не їдь за мною, я п'ятий» і створення фотожаб в соцмережах, до найбільш жорстоких - як сутички протестувальників з міліцією на Грушевського.

Зіткнення під стадіоном ім. Лобановського стартували на Водохреща - в неділю, 19 січня, після традиційного восьмого за рахунком Народного віче. Вдень близько півтисячі демонстрантів з вимогою скасування «диктаторських законів» підійшли до кордону силовиків, які перекривали шлях до урядового кварталу. Мітингувальники хотіли прорватися до будівлі парламенту, проте оточення «Беркуту» і ВВ вже близько місяця перекривало підхід до Ради і Кабміну.

Вже ближче до вечора мітингувальники почали розгойдувати міліцейські автобуси - у відповідь силовики застосували світлошумові гранати і сльозоточивий газ, а пізніше - водомет під час майже 20-градусного морозу.

У мережі з'явилися кадри мітингувальника, якому відірвало руку

Людей жорстка відповідь тільки більше розлютила. Зіткнення тривали понад добу, а їх результатом було близько двох сотень поранених. Далі був День соборності, який запам'ятали, як дату початку масових вбивств у Києві.