Льовочкін заявляє, що співпрацює зі слідством "по темі Майдану" та у справі Гонгадзе

Народний депутат Сергій Льовочкін (фракція «Опозиційний блок») заявив, що співпрацює зі слідством у справі про злочини проти студентського Майдану та у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Льовочкін сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чи викликають його на допити в правоохоронні органи.

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Він зазначив: “Я співпрацюю зі слідством по темі Майдану студентського, річниця якого буде 30 листопада і через який я колись пішов у відставку, я співпрацюю зі слідством по справі Гонгадзе. Я вважаю це нормальним”. “Але коли починаються переслідування з політичних мотивів, а саме таким виглядає переслідування багатьох моїх колег, яких викликали невідомо чому з піарницькою метою на слідчі дії під час засідання погоджувальної ради, до якої вони не мають взагалі жодного відношення і які не переховуються від слідства, коли арештовують з помпою Лукаш, яка два роки знаходиться в Києві і співпрацює із слідством також. То все це робиться з ціллю - збалансувати тему Корбана - перше, і друге - змінити порядок денний від тарифного майдану... до теми попередників”, - сказав Льовочкін.