Суд продовжив арешт Штепи до 19 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв за клопотанням представників прокуратури та враховуючи закінчення 23 жовтня дії запобіжного заходу.

Під час засідання представники прокуратури зазначили, що суд повинен продовжити Штепі утримання під вартою, оскільки чинне законодавство в її випадку не передбачає застосування інших запобіжних заходів.

Крім того, прокурори вказали на ризики, що, на їхню думку, існують у разі якщо відпустити підсудну з-під варти, зокрема, що Штепа може впливати на свідків і ховатися від судового слідства.

У свою чергу захисники екс-мера клопотали про її звільнення з-під варти і підкреслили, що озвучені прокуратурою ризики є голослівними і не підтверджуються фактами.

Вислухавши думки сторін, головуючий суддя Денис Чудовський зачитав рішення колегії суддів: "Клопотання прокуратури про продовження Нелі Штепі Ігорівні запобіжного заходу задовольнити. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою продовжити до 19 грудня 2015 року включно".

Під час сьогоднішнього засідання суд допитав двох свідків сторони захисту Штепи.

Враховуючи відсутність на засіданні наступних, з 50 заявлених, свідків суд вирішив оголосити в засіданні перерву до 15:10 6 листопада. Перерва оголошена для того, щоб викликати на судове засідання наступних свідків захисту.

Нагадаємо, Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня їй було оголошено остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-мера звинувачують у закликах до зміни кордонів України, сприяння проведенню псевдореферендума про відділення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп і організацій. 31 жовтня прокуратура передала обвинувачувальний акт до суду.