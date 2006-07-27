Тимошенко не підпише Універсал

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО ще раз заявляє про відмову підписувати Універсал, оскільки вважає, що він може стати оманою для людей через протилежні погляди політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час другої частини засідання круглого столу національного примирення.

«Підписати ми не можемо, бо це буде омана суспільства, оскільки у різних політичних сил немає спільного стратегічного бачення», - сказала вона.

Вона підкреслила, що цей документ її особисто повністю влаштовує, вона готова підписатися під кожним його словом без змін, однак, вона побоюється того, що за красивими формулюваннями залишаться невирішеними основні світоглядні питання, які сьогодні ділять політичні сили.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила побоювання, що навіть у випадку підписання цього документу, в Україні виникне два центри влади з протилежними поглядами: один – на чолі з прем’єром і парламентською більшістю, а другий – на чолі з Президентом.

При цьому вона не виключила, що через певний проміжок часу у нового прем’єра буде конституційна більшість в парламенті, зібрана або підкупами, або залякуваннями, і ця більшість «доробить Конституцію до того, що Президент або буде обиратися парламентом, або доведе парламентську республіку до досконалості і не буде Президента».