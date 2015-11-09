Гройсман: фракції "дуже близькі" до ухвалення завтра "безвізового пакету"
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявляє, що парламентські фракції "дуже близькі" до ухвалення завтра консолідованого рішення щодо законопроектів, необхідних для запровадження безвізового режиму з ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
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Гройсман закликав "не шукати чвари між депутатами й урядом", а професійно, без емоцій, ухвалювати рішення.
За його словами, народні депутати "дуже близькі до прийняття консолідованого рішення завтра у сесійній залі".
"Звичайно, що хтось буде проти цього, тому що питання йдуть про створення ефективних механізмів у боротьбі з корупцією і повернення майна, яке здобуте незаконним шляхом", - наголосив Гройсман.
На його переконання, більшість народних депутатів підтримають законопроекти, необхідні для безвізового режиму з ЄС.
Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман повідомив, що завтра, 10 листопада, парламент розгляне законопроекти, необхідні для отримання Україною безвізового режиму з ЄС, а у четвер, 12 листопада — щодо економічного розвитку держави.