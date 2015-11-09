Гройсман: фракції "дуже близькі" до ухвалення завтра "безвізового пакету"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

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Гройсман закликав "не шукати чвари між депутатами й урядом", а професійно, без емоцій, ухвалювати рішення.

За його словами, народні депутати "дуже близькі до прийняття консолідованого рішення завтра у сесійній залі".

"Звичайно, що хтось буде проти цього, тому що питання йдуть про створення ефективних механізмів у боротьбі з корупцією і повернення майна, яке здобуте незаконним шляхом", - наголосив Гройсман.

На його переконання, більшість народних депутатів підтримають законопроекти, необхідні для безвізового режиму з ЄС.

Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман повідомив, що завтра, 10 листопада, парламент розгляне законопроекти, необхідні для отримання Україною безвізового режиму з ЄС, а у четвер, 12 листопада — щодо економічного розвитку держави.